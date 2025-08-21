Polizist nach Tankstellen-Überfall in Deutschland getötet

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse aus einer Dienstwaffe getötet worden. Zuvor hatte der mutmaßliche Räuber dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Täter wurde bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen und letztlich festgenommen.

Nach dem Raubüberfall auf die Tankstelle hatten zwei Polizeibeamte einen der Täter zu Fuß verfolgt, erläuterte der Polizeisprecher. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen. Obwohl er im folgenden Schuswechsel ebenfalls getroffen wurde, flüchtete der Täter weiter zu Fuß, konnte aber schließlich festgenommen werden. Er wurde laut Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert.

In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, auf den Straßen waren Polizeibeamte mit Maschinenpistolen unterwegs. Auch mehrere Rettungswagen waren im Einsatz.

Der verstorbene Beamten war, wie ein Polizeisprecher sagte, ein "klassischer Einsatzbeamter auf der Dienststelle". Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) sprach am späten Abend von einem 34 Jahre alten, engagierten Polizeioberkommissar und drückte sein Mitgefühl für dessen Familie, Freunde und Kollegen aus. "Ich trauere mit der Familie des Beamten, der in Völklingen im Einsatz für unsere Sicherheit tödlich verletzt wurde", schrieb Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) auf Instagram.