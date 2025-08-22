- Überblick
TT-Tourentipp
Zweimal hoch hinaus: Über die Hängebrücke zum Simmswasserfall in Holzgau
Die Hängebrücke sieht man bereits vom Tal aus.
© Rapp
Von Irene Rapp
In Holzgau sind zwei luftige Abenteuer möglich: Zunächst geht es in den Klettersteig Simmswasserfall, dann über eine spektakuläre Hängebrücke.
