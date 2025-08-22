- Überblick
Kommentar
Um Gottes willen, die Scharia
Kommentarvon Michael Sprenger
Auf den ersten Blick ist der Aufschrei verständlich. In Österreich kommt die Scharia zur Anwendung. Für FPÖ, ÖVP und der Boulevard war der erste Blick entscheidend. Es herrscht Empörung! Der zweite Blick war uninteressant. Leider.
