„Jeder Zehntel-Prozentpunkt hilft“: Pensionisten, Beamte und das knappe Budget

Die Koalition muss eine Pensionserhöhung fixieren und denkt über die Beamtengehälter nach. Fix ist nichts. Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) spricht von Gesprächen abseits der Öffentlichkeit. In der Teilzeit-Debatte denkt sie an Änderungen im Steuersystem – wenn es wieder Geld gibt.