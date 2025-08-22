Staatssekretärin im Interview
„Jeder Zehntel-Prozentpunkt hilft“: Pensionisten, Beamte und das knappe Budget
Die Juristin und Betriebswirtin Barbara Eibinger-Miedl (45) ist für die ÖVP Staatssekretärin im Finanzministerium. Davor war sie seit 2017 Landesrätin in der Steiermark .
© APA/Hochmuth
Die Koalition muss eine Pensionserhöhung fixieren und denkt über die Beamtengehälter nach. Fix ist nichts. Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) spricht von Gesprächen abseits der Öffentlichkeit. In der Teilzeit-Debatte denkt sie an Änderungen im Steuersystem – wenn es wieder Geld gibt.