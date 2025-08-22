Teleskop auf Hafelekar

Land ermittelt nach Heli-Flügen: „Zahlreiche Personen im unmittelbaren Gefahrenbereich“

Beim Abladen am Hafelekar lief alles reibungslos. Probleme gab es am Startplatz westlich von der Technik in Innsbruck, wo der Hubschrauber die Lasten aufnahm.
© Universität Innsbruck
Von Matthias Christler, Michael Domanig

Die erfolgreichen und spektakulären Hubschrauber-Flüge samt Teleskop und Kuppel auf das Hafelekar wurden am Mittwoch von vielen Augen in Innsbruck beobachtet. Offenbar von zu vielen aus nächster Nähe. Anzeige wurde erstattet, das Land hat Ermittlungen eingeleitet.

