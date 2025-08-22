Prozess um Hotelaufenthalt
Entscheidung am Landesgericht: Jimi Blue Ochsenknecht kommt ohne Haftstrafe davon
Jimi Blue Ochsenknecht (l.) bei seiner Ankunft im Gericht. Vor dem Schwurgerichtssaal war der mediale Andrang riesig (r.).
© Tiroler Tageszeitung/Rita Falk
Nach einer Geburtstagsfeier in einem Tiroler Hotel soll der deutsche Schauspieler die Rechnung über 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Am Freitag wurde der Fall verhandelt. Der Vorwurf: schwerer Betrug. Noch am Vormittag traf die Richterin eine Entscheidung.