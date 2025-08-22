Großer Andrang
„Folgenschwerster Hotelaufenthalt aller Zeiten“: Jimi Blue Ochsenknecht in Innsbruck vor Gericht
Jimi Blue Ochsenknecht (r.) bei seiner Ankunft im Gericht. Vor dem Schwurgerichtssaal war der mediale Andrang riesig (l.).
Nach einer Geburtstagsfeier in einem Tiroler Hotel soll der deutsche Schauspieler die Rechnung über 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Am Freitag wird der Fall verhandelt. Der Vorwurf: schwerer Betrug. Ein Urteil wird bereits am Vormittag erwartet.