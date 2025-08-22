Hotelrechnung nicht bezahlt
Jimi Blue Ochenseknecht vor Gericht: Großer Andrang bei Betrugs-Prozess in Innsbruck
Jimi Blue Ochsenknecht (r.), hier auf einem Archivbild, muss sich heute in Innsbruck vor Gericht verantworten. Auf dem Platz vor dem Innsbrucker Landesgericht haben Kamerateams Aufstellung genommen (l.).
© Mair (1), IMAGO/Gartner (1)
Nach einer Geburtstagsfeier in einem Tiroler Hotel soll der deutsche Schauspieler die Rechnung über 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Am Freitag wird der Fall verhandelt. Der Vorwurf: schwerer Betrug. Ein Urteil wird bereits am Vormittag erwartet.