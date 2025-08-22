Ehemaliger Skistar wurde erstmals Mama: „Und dann waren wir drei“

Die Skifamilie ist um ein weiteres Mitglied reicher: Ragnhild Mowinckel wurde erstmals Mama. Ein Jahr nach ihrer Traumhochzeit in der Toskana mit ihrem Mathias gab die Norwegerin die Geburt ihres Sohnes bekannt. „Und dann waren wir drei“, schrieb sie unter ein Foto mit Baby-Trageschale auf dem Heimweg vom Krankenhaus.