Skibaby ist da
Ehemaliger Skistar wurde erstmals Mama: „Und dann waren wir drei“
Bei der Olympia-Abfahrt 2018 eroberte Ragnhild Mowinckel hinter Sofia Goggia und vor Lindsey Vonn Silber.
© imago/Xinhua
Die Skifamilie ist um ein weiteres Mitglied reicher: Ragnhild Mowinckel wurde erstmals Mama. Ein Jahr nach ihrer Traumhochzeit in der Toskana mit ihrem Mathias gab die Norwegerin die Geburt ihres Sohnes bekannt. „Und dann waren wir drei“, schrieb sie unter ein Foto mit Baby-Trageschale auf dem Heimweg vom Krankenhaus.
Die zweifache Olympiamedaillengewinnerin und vierfache Weltcupsiegerin erhielt zahlreiche Glückwünsche von ihren ehemaligen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Darunter die ÖSV-Läuferin Conny Hütter, Brasiliens Skistar Lucas Pinheiro Braathen sowie die deutsche Ski-Ikone Felix Neureuther. (TT.com)