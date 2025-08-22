Auwändige Bergung

Auto stürzte beim Fernsteinsee ab: Fernpassstraße musste für Bergung gesperrt werden

Wer am Freitagvormittag über den Fernpass in Richtung Norden wollte, musste sich gedulden. Wegen der Bergung eines Unfallautos musste die Straße gesperrt werden.
© Land Tirol

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035