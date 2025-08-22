Was das Haus bietet

„Eine extreme Aufwertung“: Neues Wohngebäude in Innsbruck für Studierende und Lehrende eröffnet

Ab September ziehen 173 Studierende und Lehrende im neuen Gästehaus in der Innsbrucker Karmelitergasse ein. Am Donnerstag wurde es eröffnet.
173 Studierende und Lehrende ziehen ab September im Gästehaus in der Karmelitergasse ein. Bei der Eröffnung zeigen sich die Verantwortlichen begeistert und überzeugt, dass das Gebäude ein bedeutender Schritt für mehr leistbaren Wohnraum in der Stadt sei.

