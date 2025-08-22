Maschinenkauf im Netz: Tiroler Firma überwies fünfstelligen Betrag an Betrüger

Eine Firma aus dem Bezirk Reutte ist Opfer eines Online-Betrugs geworden. Auslöser war ein Werbe-Mail, das im Posteingang des Unternehmens gelandet war: Verantwortliche der Firma wollten die angebotenen Maschinen kaufen und nahmen Kontakt auf.

Nachdem die Liefer- und Zahlungsmodalitäten geklärt waren, überwies die Firma einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auf ein ausländisches Konto. Am Donnerstag meldete die Bank der Firma, dass Unbekannte versucht hätten, den bereits überwiesenen Betrag vom ausländischen Konto auf ein anderes Konto in einem anderen Staat zu transferieren. Da Zahlungsempfänger und Kontoinhaber aber nicht übereinstimmten, wurde die Überweisung durch die Bank gestoppt. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)