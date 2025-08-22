Vögel singen wegen künstlicher Beleuchtung länger

Gezwitscher geht in stark beleuchteten Regionen täglich rund 50 Minuten länger, zeigt erstmals eine Studie.

Carbondale, Stillwater – In besonders stark beleuchteten Regionen singen Vögel täglich durchschnittlich 50 Minuten länger als in sehr dunklen. Das geht aus einer neuen Analyse von 583 tagaktiven Arten hervor. Insgesamt gab es über Arten, Regionen und Jahreszeiten hinweg eindeutige Hinweise darauf, dass Vögel am Morgen früher mit dem Gesang begannen, je stärker die Lichtverschmutzung war, heißt es in der im Fachjournal Science veröffentlichten Studie.

Hormonhaushalt leidet

Lichtverschmutzung beeinflusst die Aktivitäten von Tierarten, deren Verhalten vom natürlichen Wechsel von Hell und Dunkel geprägt wird. Das sagen die Autoren Brent Pease von der Southern Illinois University in Carbondale und Neil Gilbert von der Oklahoma State University in Stillwater in ihrer Studie. So könnten nachtaktive Zugvögel desorientiert sein, der Hormonhaushalt von Tieren leiden und Insekten gar sterben. In den hellsten Landschaften begannen demnach Gesang und Gezwitscher im Schnitt 18 Minuten früher als in den dunkelsten. Sie endeten zudem 32 Minuten später, zeigt die Studie.

Auswirkungen noch offen

Die Reaktion auf Lichtverschmutzung waren bei Arten mit großen Augen, offen gebauten Nestern, der Gewohnheit zum Vogelzug und großen Verbreitungsgebieten am stärksten. Auch während der Brutzeit waren Vögel eher betroffen. Es ist den Forschern zufolge aber unklar, ob diese Auswirkungen positiv, negativ oder neutral für die Fitness der Tiere sind. „Einerseits können 50 Minuten anhaltender Aktivität einen erheblichen Verlust an Ruhezeit bedeuten, insbesondere während der Brutzeit, die für Vögel ohnehin schon anstrengend ist“, schreiben Pease und Gilbert.