Fast gleichauf mit Syrien: Antigeldwäsche-Bericht kritisiert Österreich

Der kommende internationale Antigeldwäsche-Bericht dürfte kritisch ausfallen. Schrammt Österreich knapp an einem Eintrag auf der „grauen Liste“ vorbei?

Wien – Der Bericht der internationalen Antigeldwäschebehörde Financial Action Task Force (FATF) zu Österreich dürfte kritisch ausfallen. Acht von elf Kategorien wurde eine „moderate“ oder „niedrige“ Effektivität der Geldwäschebekämpfung bescheinigt, schreibt Die Presse mit Verweis auf den FATF-Zwischenbericht. Damit würde Österreich nur knapp an einer Graulistung vorbeischrammen. Der finale Bericht soll im Februar 2026 veröffentlicht werden.

Beinahe gleichauf mit Syrien, Nigeria, Monaco

Auf der grauen Liste der FATF befinden sich aktuell 24 Länder, in denen die Behörde ein hohes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt hat, unter anderem Bulgarien, Monaco, Nigeria und Syrien. Der Zwischenbericht liegt laut Presse den zuständigen Ministerien vor.

„Die vorläufigen Ratings entsprechen den Erwartungen der Experten in den einzelnen Ressorts“, hieß es aus dem Innenministerium. Diese können sich noch ändern. Das Justizministerium kündigt gegenüber der Zeitung Maßnahmen an, die auf eine wirksamere Bekämpfung von Geldwäsche abzielen. In den kommenden Monaten werde es „Anstrengungen geben, um den nun im Rahmen der Prüfung aufgezeigten Herausforderungen zu begegnen“, so das Finanzministerium.

Gezielte Strategien fehlen

„Insgesamt erscheint die Zahl der durchgeführten Geldwäsche-Ermittlungen über alle Strafverfolgungsbehörden hinweg niedrig und nicht vollständig an Österreichs Risiko angepasst“, heißt es in dem FATF-Zwischenbericht. Österreich fehle es an gezielten Antigeldwäsche-Ermittlungsstrategien und richtlinienvorgebenden Dokumenten. „Geldwäsche im Zusammenhang mit relevanten Bedrohungen wie Drogenhandel, Steuerdelikten und Korruption werde nicht entsprechend Österreichs Risikos und Kontext verfolgt“, heißt es hier.