Fans, eine Geste und 18.000 Euro Geldbuße: Das war der Ochsenknecht-Prozess

Begleitet von Kameraleuten und Fotografen betritt Jimi Blue Ochsenknecht am Freitag das Innsbrucker Landesgericht.
Der Betrugs-Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht endete Freitagvormittag mit einer Diversion. Viele Medienvertreter und noch mehr Fans des deutschen Schauspielers verfolgten die Verhandlung in Innsbruck. Eindrücke einer Episode, die es so am Landesgericht nicht oft zu erleben gab.

