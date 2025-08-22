Alpenzoo feiert seltenen Zuchterfolg bei Raufußkäuzen

Ein Rekordjahr verzeichnet der Innsbrucker Alpenzoo bei den Raufußkäuzen: Aus zwei Bruten gingen insgesamt 13 Jungkäuze hervor.

Innsbruck – Ein außergewöhnlicher Zuchterfolg ist im Alpenzoo gelungen, wo man sich doppelt über Nachwuchs bei den Raufußkäuzen freuen konnte. Gleich zweimal brüteten die Tiere in diesem Jahr und allein die erste Brut brachte sieben Küken hervor, teilte der Zoo am Freitag in einer Aussendung mit. Ein seltenes Glück, denn die Aufzucht dieser Eulenart gilt als besonders herausfordernd.

Zwei europäische Zoos haben dazu beigetragen, dass die gefiederten Eltern im vergangenen Jahr zueinanderfanden. Das Weibchen kommt aus dem Wildpark Eekholt in Deutschland, das Männchen aus dem Zoo Ostrava in Tschechien. Es dauerte nicht lange, bis die beiden ein harmonisches Paar bildeten – „ein Paradebeispiel für die wertvolle Kooperation verschiedener zoologischer Einrichtungen“, hieß es.

Bilder aus dem Alpenzoo: Die Jungvögel fühlen sich hier wohl. © Alpenzoo Innsbruck