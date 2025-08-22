Stefan Mross trauert um seine Mama Stefanie

Der Schlagerstar zieht sich in den schweren Stunden zurück, seine Ex-Frau übernimmt die kommende Live Show im ARD. Stefanie Mross starb in ihrer geliebten Heimat Oberbayern.

Schlagersänger und Moderator Stefan Mross (49) trauert um seine Mutter Stefanie, die am Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrer Heimat Oberbayern gestorben ist. Sohn Stefan möchte nun „in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten sein“. Dafür verzichtet er auf die Moderation seiner ARD-Show „Immer wieder sonntags“. Stattdessen übernimmt am Sonntag seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) die Sendung – auf ausdrücklichen Wunsch von Mross. „Das ist ein Zeichen des Zusammenhalts in schweren Zeiten“, erklärte der Südwestrundfunk (SWR).