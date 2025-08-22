Trauer um langjährigen ÖVP-Politiker Heinrich Neisser

Der Jurist bekleidete mehrere Positionen in Regierungen und im Parlament. Der gebürtige Wiener engagierte sich auch nach seiner aktiven Politikerzeit bis ins hohe Alter für die Demokratie.

Wien – Der frühere Zweite Nationalratspräsident Heinrich Neisser ist tot. Er verstarb 89-jährig, teilten am Freitagnachmittag das Nationalratspräsidium sowie ÖVP-Vertreter mit. Neisser wurde 1936 in Wien geboren, war mehr als 21 Jahre lang Nationalratsabgeordneter, bekleidete aber auch die Ämter des ÖVP-Klubobmanns, Staatssekretärs und Ministers.

Karriere begann in den 1960er-Jahren

Der promovierte Jurist war von 1969 bis 1970 Staatssekretär im Bundeskanzleramt sowie von 1987 bis 1989 Minister für Föderalismus und Verwaltungsreform in der zweiten Bundesregierung von Kanzler Franz Vranitzky (SPÖ). Nach seiner Zeit als Minister wurde Neisser Klubobmann der ÖVP. 1994 wurde er zum Zweiten Nationalratspräsidenten gewählt, das Amt übte er bis 1999 aus. Nach seiner Zeit in der aktiven Politik beschäftigte er sich an der Universität Innsbruck am Institut für Politikwissenschaften mit der Europäischen Integration.

„Ein brillanter Jurist“

Die Präsidentin der ÖVP-Senioren, Ingrid Korosec, würdigte den Verstorbenen als engagierten Politiker und brillanten Juristen, der stets für einen lebendigen Parlamentarismus gekämpft habe: "Ich habe einen lieben Freund verloren." Auch der ÖVP-EU-Abgeordnete Lukas Mandl sprach von Neisser als einem Politiker, "der sich ehrlich für das Gemeinwohl eingesetzt hat. Das 'Wir' kam vor dem 'Ich'", schrieb er auf Instagram.

„Ein großer Europäer“