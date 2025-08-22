Plüschund Jack: Australiens süßester Hotelgast erobert das Netz

Ein vergessener Stoffhund erobert die Herzen: Das kuschelige Fundstück in einem Hotel in Perth ist noch immer auf der Suche nach seinen Eltern.

Perth – Eigentlich war er nur ein Kuscheltier, vergessen in der Hotelwäsche. Doch der kleine Plüschhund „Jack“ sorgt in Australien gerade für große Gefühle – und einen internationalen Internet-Hype.

Seit Wochen versucht das Hotel Holiday Inn in Perth die Besitzer des Stoff-Labradors zu finden. Inzwischen hat das Hotelpersonal den Vierbeiner kurzerhand zum „Teammitglied“ gemacht – und dokumentiert Jacks Abenteuer auf Instagram, Facebook und YouTube.

Auch den Namen hat man sich in der Belegschaft gemeinsam ausgedacht. Nun ist Jack fester Bestandteil der Instagramseite holidayinnperth und belegt sogar eine eigene Storysammlung unter der Überschfit „Jacks Reise“.

Jack ist schon ein TV-Star

Ob an der Rezeption, beim Kaffeekochen oder beim Sonnenbad am Strand von Rottnest Island: Jack ist immer dabei – und seine Posts längst ein Garant für Klicks. Fans reisen eigens an, um den knuddeligen Hotelhund zu besuchen. Selbst australische TV-Sender berichten über den „verlorenen Gast, der nie ausgecheckt hat“.

Das Hotel gab dem Plüschtier ein Original-Namensschild: „Wir haben Jack in unsere Holiday-Inn-Familie adoptiert“, sagt eine Mitarbeiterin. Die Suche nach seinen „Eltern“ läuft indes weiter. Und während Jack durch Perth streift, sammeln seine Stories weltweit Herzen. Eine Userin kommentierte: „Vielleicht fühlen wir uns alle manchmal etwas verloren – und wünschen uns, dass jemand uns genauso liebevoll zurückbringt.“