Warum die Opposition gegen die pinken Pensions-Ideen querschießt

Vor Beginn des Herbstes wird traditionell über die anstehenden Pensionserhöhungen debattiert. Ein Vorschlag der NEOS stößt vorerst auf viel Ablehnung – nur die Industriellenvereinigung zeigt Verständnis.

Wien – Die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne kritisieren den Vorschlag der NEOS, die Pensionen 2026 mit 2,2 Prozent statt 2,7 Prozent zu erhöhen. Die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch spricht von einem „beispiellosen Anschlag auf den Lebensabend unserer Senioren“. Grünen-Sozialsprecher Markus Koza sagte, eine Pensionsanpassung unter der Inflationsrate sei „nicht akzeptabel“.

SPÖ und FPÖ empört

Der gesetzliche Pensionsanpassungsfaktor sei gerade in Zeiten steigender Inflation und bereits erfolgter Kürzungen einzuhalten, so Koza. Eine Pensionsanpassung unter der Inflationsrate würde „nur noch zu weiteren sozialen Härten führen.“ Besonders BezieherInnen niedriger und unterer mittlerer Pensionen würden stark unter Druck stehen. Dieser Ansicht schloss sich auch der ÖGB an. Die blaue Sozialsprecherin widerum wirft den NEOS vor, eine Politik für Superreiche auf dem Rücken der Pensionisten auszutragen.

Soziale Staffelung vorgeschlagen

NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser hatte sich gegenüber dem ORF für eine niedrigere Pensionserhöhung ausgesprochen – die Regierung muss sich ja nicht an den inflationsbasierenden Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent halten. Das brächte fast 400 Millionen Euro Einsparungen, so Gasser, staffeln würde: Während Mindestpensionsverdiener die volle Inflationsabgeltung erhalten sollten, hätten „Luxuspensionistinnen und -pensionisten“ wahrscheinlich keine Anpassung nötig.