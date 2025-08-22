Großbrand auf Recyclinghof in Pill gelöscht, Selbstentzündung als Brandursache

Schon zum zweiten Mal heuer ist auf dem Recyclinghof in Pill ein Feuer ausgebrochen. Rund 180 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren konnten es unter Kontrolle bringen. Zwischen Wattens und Schwaz wurde der AT-Alert ausgelöst.

Ein Großbrand beim Recyclinghof in Pill hat am Freitagabend mehrere Feuerwehren auf Trab gehalten. Kurz vor 17 Uhr stiegen hohe Rauchwolken auf. Seinen Ausgang hatte das Feuer wenige Minuten zuvor in einem Container genommen, die Polizei sprach von einer Selbstentzündung.

Die Bevölkerung wurde per AT-Alert alarmiert und gebeten, Innenräume aufzusuchen sowie Fenster, Türen und Dachluken geschlossen zu halten. Außerdem sollten in der Nähe des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Gegen 19.30 Uhr konnte Bezirks-Feuerwehrkommandant Hansjörg Eberharter eine erste Entwarnung geben: „Die Lage schaut sehr gut aus, der Brand ist soweit unter Kontrolle.“ Eine Lagerhalle sei leer geräumt worden, die zweite bereits zur Hälfte. Der Restmüll wurde im Freien „benetzt“, damit Glutnester nicht wieder aktiv werden. Die Rauchentwicklung werde weniger, berichtete Eberharter. „Der Rauch zieht aktuell in Richtung Oberland.“

Die Löscharbeiten, an denen etwa 180 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kolsass, Weer, Vompberbach, Pill, Schwaz, Terfens, Wattens sowie des Schwazer Bezirkskommandos beteiligt waren, dauerten bis in die späteren Abendstunden. Polizei und Rettung waren ebenfalls vor Ort. Verletzte gab es den Informationen zufolge nicht. „Brandstiftung kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei am Samstag in der Früh mit.

📽️ Video | Der Lösch-Einsatz in Pill

AT-Alert aufgehoben

In allen Gemeinden zwischen Wattens und Schwaz wurde der AT-Alert ausgelöst, die Bevölkerung erhielt somit eine Gefahren-Info aufs Handy. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betonte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Gegen 20 Uhr wurde die Warnung aufgehoben, hieß es in einer Aussendung des Landes. Der Landeshubschrauber führte einen Erkundungsflug durch.

Die Rauchentwicklung ließ im Laufe des Abends nach, noch vereinzelt war noch Brandgeruch wahrnehmbar. © Land Tirol

„Man hat eine starke Rauchentwicklung vom Dorf aus gesehen. Der Rauch zieht aber jetzt vom Dorf weg“, erzählte der Piller Bürgermeister Hannes Fender kurz nach 18 Uhr. Die Müllverbrennungsanlage liegt am Westrand der Gemeinde.

Das Charity Sommernachtsfest der Kinderhilfe am Dorfplatz in Pill konnte trotz des Brandes stattfinden, sagte Fender: „Wir sind mit den Behörden aber in ständigem Kontakt, falls sich der Wind ändern sollte.“ Er hoffe auf ein baldiges „Brand aus“.

Letzter Brand im Februar