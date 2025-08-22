Großbrand auf Recyclinghof in Pill: Mehrere Feuerwehren im Einsatz, AT-Alert ausgelöst

Ein Großeinsatz mehrerer Feuerwehren läuft aktuell in Pill. Ersten Informationen zufolge ist kurz vor 17 Uhr beim Recyclinghof ein Brand ausgebrochen. Hohe Rauchwolken steigen auf. Die Bevölkerung wird gebeten, Innenräume aufzusuchen sowie Fenster, Türen und Dachluken geschlossen zu halten. Außerdem sollen in der Nähe des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

📽️ Video | Der Lösch-Einsatz in Pill

Im Einsatz stehen laut der Leitstelle Tirol die Feuerwehren Pill, Wattens, Schwaz, Terfens, Vomperbach und Weer. Auch die Rettung ist vor Ort, Meldungen von verletzten Personen lagen zunächst nicht vor.

AT-Alert ausgelöst

In allen Gemeinden zwischen Wattens und Schwaz wurde der AT-Alert ausgelöst, die Bevölkerung erhielt somit eine Gefahren-Info aufs Handy. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

Man hat eine starke Rauchentwicklung vom Dorf aus gesehen. Piller Bürgermeister Hannes Fender

„Man hat eine starke Rauchentwicklung vom Dorf aus gesehen. Der Rauch zieht aber jetzt vom Dorf weg“, erzählt der Piller Bürgermeister Hannes Fender kurz nach 18 Uhr. Die Müllverbrennungsanlage liegt am Westrand der Gemeinde.

Das Charity Sommernachtsfest der Kinderhilfe, das am Freitagabend am Dorfplatz in Pill stattfindet, werde durchgeführt, sagt Fender: „Wir sind mit den Behörden aber in ständigem Kontakt, falls sich der Wind ändern sollte.“ Der Bürgermeister hofft auf ein baldiges „Brand aus“.

Erst vor einem halben Jahr hatte es in dem Recyclinghof schon einmal gebrannt.