Großbrand auf Recyclinghof in Pill „unter Kontrolle“, Löscharbeiten dauern an

Ein Großbrand beim Recyclinghof in Pill hat am Freitagabend mehrere Feuerwehren auf Trab gehalten. Kurz vor 17 Uhr stiegen hohe Rauchwolken auf. Die Bevölkerung wurde per AT-Alert alarmiert und gebeten, Innenräume aufzusuchen sowie Fenster, Türen und Dachluken geschlossen zu halten. Außerdem sollten in der Nähe des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Gegen 19.30 Uhr konnte Bezirks-Feuerwehrkommandant Hansjörg Eberharter eine erste Entwarnung geben: „Die Lage schaut sehr gut aus, der Brand ist soweit unter Kontrolle.“ Eine Lagerhalle sei leer geräumt worden, die zweite bereits zur Hälfte. Der Restmüll wird im Freien „benetzt“, damit Glutnester nicht wieder aktiv werden. Die Rauchentwicklung werde weniger, berichtete Eberharter. „Der Rauch zieht aktuell in Richtung Oberland.“

Die Löscharbeiten, an denen etwa 180 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kolsass, Weer, Vompberbach, Pill, Schwaz, Terfens, Wattens sowie des Schwazer Bezirkskommandos beteiligt sind, dürften noch bis in die späteren Abendstunden andauern. Polizei und Rettung sind ebenfalls vor Ort. Verletzte gab es den Informationen zufolge nicht.

📽️ Video | Der Lösch-Einsatz in Pill

AT-Alert ausgelöst

In allen Gemeinden zwischen Wattens und Schwaz wurde der AT-Alert ausgelöst, die Bevölkerung erhielt somit eine Gefahren-Info aufs Handy. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

„Man hat eine starke Rauchentwicklung vom Dorf aus gesehen. Der Rauch zieht aber jetzt vom Dorf weg“, erzählt der Piller Bürgermeister Hannes Fender kurz nach 18 Uhr. Die Müllverbrennungsanlage liegt am Westrand der Gemeinde.

Das Charity Sommernachtsfest der Kinderhilfe, das am Freitagabend am Dorfplatz in Pill stattfindet, werde durchgeführt, sagt Fender: „Wir sind mit den Behörden aber in ständigem Kontakt, falls sich der Wind ändern sollte.“ Der Bürgermeister hofft auf ein baldiges „Brand aus“.

Letzter Brand im Februar