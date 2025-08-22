65-jährige Wanderin in Galtür von Yak angegriffen und verletzt

Auf dem Rückweg von einer Wanderung wurde Freitagmittag eine 65-Jährige in Galtür von einem Yak-Stier angegriffen und verletzt. Die Deutsche und ihr Begleiter wollten dem Tier ausweichen, als dieses die Frau mit einem Horn am Oberschenkel verletzte und zu Boden warf.

„Laut Angaben beider Wanderer konnten sie sich hinter einen Baum retten und mit Schreien und Rufen das Tier von sich fernhalten, bis es endgültig von ihnen abließ“, berichtet die Polizei. Eine dadurch aufmerksam gewordene Wandergruppe setzte die Rettungskette in Gang.