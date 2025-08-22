Mit hohen Renditen gelockt: Tiroler verlor mehr als 100.000 Euro an Internetbetrüger

Mehr als 100.000 Euro hat ein 50-Jähriger aus Mutters kürzlich an Internetbetrüger verloren. Wie die Polizei berichtet, stieß der Mann über soziale Medien auf eine Firma, die mit Renditen von bis zu fünf bis zehn Prozent lockte.

In der Erwartung, schnelle und hohe Erträge zu erzielen, überwies der Mann zwischen 9. Juli und 5. August mehrere Beträge im fünfstelligen Bereich. Als sein Buchhalter Bedenken äußerte, musste der 50-Jährige feststellen, dass er Opfer von Betrügern geworden war. Am Freitag erstattete er Anzeige. (TT.com)