Imst gelang der Befreiungsschlag, Schwaz siegte erneut

Kapitän Lukas Lamp und Imst bejubelten den ersten Saisonsieg.
Von Tobias Waidhofer, Michael Pipal

Der Unterhaus-Freitag bracht gleich zwei Tiroler Auswärtssiege in der Regionalliga West mit sich.

