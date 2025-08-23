Zahl der Pflegegeld-Bezieher weiter gestiegen
Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist zum Halbjahr neuerlich gestiegen und bleibt damit weiter über einer halben Million Personen. Erstmals wurde die Marke von 500.000 Anspruchsberechtigten bereits im Mai überschritten (mit 500.554 Betroffenen). Im Juni stieg die Zahl auf 501.205 und im Juli auf 502.304, wie die aktuellsten Daten des Sozialministeriums zeigen. Gegenüber dem Juli des Vorjahres (491.612) bedeutet das ein Plus von 2,17 Prozent bzw. 10.692 Personen.
Im Vergleich zum Vormonat Juni gab es im Juli um 1.099 Anspruchsberechtigte mehr (+0,22 Prozent).
Bezüglich der Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe entfielen im April 29,2 Prozent auf Stufe 1, 20,5 Prozent auf Stufe 2, 18,8 Prozent auf Stufe 3, 14,5 Prozent auf Stufe 4, 11,2 Prozent auf Stufe 5, 4,2 Prozent auf Stufe 6 und 1,7 Prozent auf die Stufe 7, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Bedarf nach Stunden.
Von den 502.304 Pflegegeldbeziehern war erneut die klare Mehrheit weiblich. 307.303 Frauen (61,2 Prozent) und 195.001 Männer (38,8 Prozent) befanden sich im Mai unter den Betroffenen.
Bereits im Mai - beim erstmaligen Überschreiten der 500.000er-Marke hieß es seitens des Sozialministeriums von Ressortchefin Korinna Schumann (SPÖ), der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung würden sich auch in der steigenden Anzahl von anspruchsberechtigten Personen und bei der Entwicklung der Pflegegeldanträge zeigen. Positiv hob sie hervor, dass die jährliche Valorisierung der Geldleistung um den Anpassungsfaktor trotz Spardrucks abgesichert werden konnte.