Kinder- und Jugendhilfe
Zahl der Abnahmen steigt: Land nimmt Eltern mehr Kinder weg
Nicht zum ersten Mal wurde am Landhausplatz gegen die Vorgehensweise der Kinder- und Jugendhilfe demonstriert. Es geht um den Vorwurf „ungerechtfertigter Kindesabnahme“. Im September soll es erneut eine Demo geben.
© privat
Nimmt die Kinder- und Jugendhilfe im Krisenfall zu schnell zu viele Kinder aus Familien? Dieser Vorwurf steht im Raum. Die Liste Fritz fordert eine unabhängige Ombudsstelle für eine bessere Abklärung.