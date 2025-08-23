Rennradfahrer bei Kollision mit Auto in Innsbruck verletzt

Ein 31-jähriger Rennradfahrer ist am Freitagabend auf der Rumer Straße in Innsbruck beim Zusammenprall mit einem Auto verletzt worden. Der Deutsche war in Richtung Osten unterwegs. Ein 88-jähriger Pkw-Lenker, der vom Exerzierweg links auf die Rumer Straße abbiegen wollte, übersah den Radfahrer. Laut Polizei hatte der Österreicher aufgrund deines „Vorrang geben“-Schildes zuvor angehalten, dürfte den herannahenden 31-Jährigen dann aber übersehen haben. Dieser konnte nicht mehr reagieren und prallte gegen den Pkw.

Der Deutsche, der einen Helm trug, wurde durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert und schlug auf der Fahrbahn auf. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungswagen in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der Autofahrer und seine Ehefrau am Beifahrersitz kamen mit dem Schrecken davon. Sowohl der Pkw als auch das Rennrad wurden durch den Unfall beschädigt. (TT.com)