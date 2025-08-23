Alkolenker ohne Führerschein verlor in der Innsbrucker Innenstadt die Kontrolle

Nach einer unerlaubten Spritztour mit dem Auto seiner Mutter wird ein 25-Jähriger wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Der Afghane setzte sich am Freitagabend in Innsbruck hinters Steuer, obwohl er keinen Führerschein hat und noch dazu betrunken war. Mit zwei Personen an Bord bahnte er sich seinen Weg durch die Innenstadt.

Laut Polizei verlor er gegen 21.25 Uhr bei der Fahrt über die Universitätsstraße in Richtung Westen die Kontrolle über den Wagen. An der Kreuzung mit der Kaiserjägerstraße endete die Tour: Der Pkw prallte auf den Fahrradständer auf dem gegenüberliegenden Gehsteig. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt, seine Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Das Auto wurde beschädigt.