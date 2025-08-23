Ohne Pflege

Himmelsstürmerin in Reutte: Ein Gartenwunder im XXL-Format

Diese Sonnenblume ist rekordverdächtig: Vier Meter hoch ragt sie in einem Garten in der Reuttener Tränkesiedlung in die Höhe.

