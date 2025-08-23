Attacke mit Messer und Baseballschläger an Tankstelle in Wattens
Mit einem Messer und einem Baseballschläger sind zwei Betrunkene am Freitagabend an einer Tankstelle in Wattens auf zwei Männer losgegangen. Laut Polizei kam es zu der Auseinandersetzung gegen 21.20 Uhr. Die Rumänen (22 und 26 Jahre alt) attackierten die Österreicher (29 und 48 Jahre alt) körperlich, wodurch diese verletzt wurden. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei konnte sie wenig später festnehmen. Bei der Flucht schlug der 26-Jährige den Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos mit dem Baseballschläger ein und sorgte so für erheblichen Schaden.
Bei den Erhebungen in dem Fall stellte sich heraus, dass die Rumänen kurz vor der Tat auf dem Areal der Tankstelle mit Steinen geworfen hatten. Sie verließen den Bereich und kamen nach etwa einer Stunde mit Messer und Baseballschläger bewaffnet zurück. Auf Anordnung der Staatsantwaltschaft Innsbruck wurden die Angreifer ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert. (TT.com)