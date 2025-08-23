Attacke mit Messer und Baseballschläger an Tankstelle in Wattens

Mit einem Messer und einem Baseballschläger sind zwei Betrunkene am Freitagabend an einer Tankstelle in Wattens auf zwei Männer losgegangen. Laut Polizei kam es zu der Auseinandersetzung gegen 21.20 Uhr. Die Rumänen (22 und 26 Jahre alt) attackierten die Österreicher (29 und 48 Jahre alt) körperlich, wodurch diese verletzt wurden. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei konnte sie wenig später festnehmen. Bei der Flucht schlug der 26-Jährige den Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos mit dem Baseballschläger ein und sorgte so für erheblichen Schaden.