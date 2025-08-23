- Überblick
Erster Sieg auch für Wörgl
Fügen fand auf die Siegerstraße zurück: „Man hat die Anspannung gemerkt“
Von Michael Pipal, Tobias Waidhofer
„Man hat die Anspannung bis zur letzten Minute gemerkt, aber der Sieg war hochverdient und hätte höher ausfallen müssen“, sagte Fügen-Trainer Helmut Kraft nach dem 1:0-Erfolg am Freitag in Kundl.
