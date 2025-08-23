Nase gebrochen: 26-Jähriger vor Imster Lokal von Betrunkenem attackiert

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Imster Lokal flogen in der Nacht auf Samstag die Fäuste. Gegen 3.30 Uhr gerieten zwei Einheimische aneinander. Wie die Polizei berichtet, verpasste ein stark betrunkener 43-Jähriger einem 26-Jährigen einen gezielten Schlag ins Gesicht und brach ihm dadurch die Nase. Der Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.