Vor Olympia-Winter
Für den Gold-Traum: Vierfach-Weltmeisterin wechselt die Sportart
Gyda Westvold Hansen gewann bislang viermal Gold bei Weltmeisterschaften. Nun will sie auch olympisches Edelmetall.
© AFP/Andersen
Gyda Westvold Hansen sucht sich in der neuen Saison eine neue sportliche Herausforderung. Die 26-fache Siegerin im Weltcup der Nordischen Kombination wird ab sofort als Skispringerin um große Erfolge kämpfen, wie der norwegische Verband verlautete.
Dadurch will sich die Norwegerin, die bislang viermal Weltmeisterin wurde, den Traum von der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 erfüllen. (TT.com)