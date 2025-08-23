Mitarbeiterin mit Messer bedroht: Unbekannte überfielen Supermarkt in Stumm

Nach einem Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Stumm im Zillertal ermittelt die Polizei. Am Freitag gegen 17.30 Uhr betraten zwei Unbekannte den Supermarkt und bedrohten eine Angestellte mit einem Messer. Die Täter forderten Bargeld, woraufhin die Frau die Kassenlade öffnete.