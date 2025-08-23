Schwerer Raub
Mitarbeiterin mit Messer bedroht: Unbekannte überfielen Supermarkt in Stumm
Nach einem Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Stumm im Zillertal ermittelt die Polizei. Am Freitag gegen 17.30 Uhr betraten zwei Unbekannte den Supermarkt und bedrohten eine Angestellte mit einem Messer. Die Täter forderten Bargeld, woraufhin die Frau die Kassenlade öffnete.
Mit Beute in unbekannter Höhe flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Osten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Die Ermittlungen in dem Fall laufen. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unversehrt. (TT.com)