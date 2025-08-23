- Überblick
FIS gab Urteil bekannt
Anzugskandal bei der WM: Norwegische Schummler kamen glimpflich davon
Marius Lindvik fasste eine kurze Sperre und eine kleine Geldstrafe aus.
© APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND
