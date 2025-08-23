Im Bezirk Kufstein

Geldanlage entpuppte sich als Betrug: 73-jähriger Tiroler verlor fünfstelligen Betrag

Um einen fünfstelligen Betrag ist ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein betrogen worden. Der Tiroler hatte von einem Unbekannten über einen Messenger-Dienst zu einer vermeintlich lukrativen Geldanlagemöglichkeit überreden lassen. In mehreren Tranchen überwies der 73-Jährige einen fünfstelligen Eurobetrag auf deutsche, österreichische und litauische Konten sowie auf Bitcoin-Konten.

Eine Auszahlung des angeblichen Gewinns erfolgte jedoch nie und wurde aus fadenscheinigen Gründen hinausgezögert. Der Tiroler ging schließlich zur Polizei und erstattete Anzeige. (TT.com)

