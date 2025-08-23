Auch Diebesgut darunter

Eine Lok und andere Kuriositäten: Was bei der Justiz-Auktion in Tirol versteigert wird

Bei der Justiz-Auktion werden zahlreiche Gegenstände aus Österreich und Deutschland an die breite Masse versteigert.
Viktoria Imp

Es gibt kaum etwas, das es nicht gibt. Das ist zumindest bei der Justiz-Auktion Österreich der Fall – über die Plattform, die ihren Sitz in Innsbruck hat, werden seit mehr als zehn Jahren gepfändete Gegenstände und Diebesgut versteigert. Darunter auch Kurioses.

