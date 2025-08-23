Instagramfotos zeigen: So feierte Popstar Madonna ihren 67. Geburtstag

In Florenz feierte Popstar Madonna ihren Geburtstag. Mit dabei waren ihre sechs Kinder und ihr 29-jähriger Freund Akeem Morris. Auf Instagram postete die Sängerin nun Bilder.

Am vergangenen Wochenende feierte Popstar Madonna ihren 67. Geburtstag in Italien. Nach ihrem Aufenthalt in Florenz setzte die Pop-Ikone ihre Reise nach Siena fort, um dem berühmten "Palio di Siena" beizuwohnen – einem traditionsreichen Pferderennen, das seine Wurzeln im Mittelalter hat.

Hier betrachtet Sängerin Madonna das historische Pferderennen in Siena vom Palazzo Pannocchieschi aus. © IMAGO/Claudio Giovannini

Begleitet wurde sie von ihren sechs Kindern und ihrem Freund Akeem Morris (29). Auf Instagram präsentiert sich das Paar nun vertraut und innig.

Madonna zeigt ihr Liebesglück mit Akeem

In der Bildergalerie, die Madonna auf ihrem offiziellen Instagram-Profil veröffentlichte, sind neben mehreren Schnappschüssen von ihr selbst auch seltene Einblicke in ihr Privatleben zu sehen. Darunter befindet sich auch ein Foto des Paares.