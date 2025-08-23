Bestseller-Autorin liest in Lienz aus „Der Bademeister ohne Himmel“

Die Vorarlberger Schriftstellerin Petra Pellini präsentiert ihren Roman „Der Bademeister ohne Himmel“ im Bildungshaus Osttirol. Es geht um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Jung und Alt.

Lienz – Petra Pellini, geboren 1970 in Vorarlberg, hat mit ihrem Roman „Der Bademeister ohne Himmel“ einen Bestseller geschaffen. Das Werk, das kurz nach Erscheinen zum Verkaufsschlager wurde, erzählt die Geschichte der fünfzehnjährigen Linda und des 86-jährigen ehemaligen Bademeisters Hubert.

Die Autorin, die lange in der Pflege demenzkranker Menschen tätig war, verwebt in ihrem Roman Themen wie Jugend, Alter und Demenz zu einer einfühlsamen Erzählung. Im Mittelpunkt steht die ungewöhnliche Beziehung zwischen der lebensmüden Teenagerin Linda und dem an Demenz erkrankten Hubert.

Mit Feingefühl und Humor schildert Pellini, wie Linda dreimal wöchentlich den Nachmittag mit Hubert verbringt, um die polnische Pflegerin Ewa zu entlasten. Dabei versucht das Mädchen, die schwindenden Erinnerungen des alten Mannes an seine Zeit als Bademeister und die Liebe zu seiner verstorbenen Frau Rosalie wachzuhalten.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für zeitgenössische österreichische Literatur interessieren und einen Einblick in die sensible Thematik des Umgangs mit Demenz gewinnen möchten. Musikalische Umrahmung: Stephanie Rauter, Harfe.

Eventinfos: