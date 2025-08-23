Ilzer und Hoffenheim überraschten mit Auswärtssieg bei Leverkusen

Trainer Christian Ilzer hat mit Hoffenheim zum Saisonstart in der deutschen Bundesliga überrascht. Die TSG drehte beim 2:1-Auswärtssieg gegen Vizemeister Bayer Leverkusen das Spiel. Während Eintracht Frankfurt mit einem 4:1 gegen die Österreicher-Filiale Werder Bremen ihren Anspruch auf einen der vorderen Plätze gleich geltend machte, unterlag der VfB Stuttgart bei Union Berlin 1:2.

Augsburg gewann beim Trainer-Debüt von Sandro Wagner in der Bundesliga 3:1 in Freiburg. Wolfsburg mit einem auffälligen Patrick Wimmer blieb in Heidenheim ebenfalls 3:1 siegreich.

Hoffenheim feiert Ex-Austrianer Asllani

Ilzer feierte seinen größten Tagessieg mit Hoffenheim seit dem spektakulären 4:3-Debüt gegen Leipzig im vergangenen November. Nach einer hoffnungsvollen Vorbereitung und dem ungefährdeten Aufstieg im DFB-Pokal gegen Rostock (4:0) zeigte sich der Abstiegskandidat der Vorsaison auch in der Bundesliga verbessert. Zwar legte Leverkusen durch Jarell Quansah, der per Kopf nach Freistoß traf, früh vor (6.). Doch Hoffenheims Stürmerduo drehte die Partie. Der frühere Austria-Wien-Stürmer Fisnik Asllani erzielte aus der Drehung den Ausgleich (25.) und ebnete mit geschicktem Zweikampfverhalten den Weg für Tim Lemperle, der per Flachschuss aus 20 Metern zum 2:1 traf (52.).

Die Gäste hielten dem Druck des personell umgebauten Vizemeisters stand, obwohl beide Start-Innenverteidiger verletzt ausgewechselt werden mussten. Am Ende half auch Alexander Prass als Teil einer Fünferkette beim Verteidigen mit. In den folgenden drei Wochen warten mit Eintracht Frankfurt und Meister Bayern zwei weitere hohe Hürden auf die Ilzer-Elf. Erik ten Hag verlor das Liga-Auftaktspiel als Nachfolger des zu Real Madrid abgewanderten Xabi Alonso.

Auftaktniederlage für Werder-Trio

Die Frankfurter zeigten sich gegen Bremen bereits gut aufgelegt. Der junge "Zehner" Can Uzun machte zunächst mit einem Tor (22.) und einer Vorlage für Jean-Matteo Bahoya (25.) den Unterschied. Bahoya schnürte rasch nach Wiederbeginn den Doppelpack (47.). Zweimal wurden die Bremer im Herausspielen vom hohen Frankfurter Pressing erwischt. Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid standen bei Werder in der Startformation. Der vierte ÖFB-Mann, Maximilian Wöber, fehlte mit einer Muskelverletzung. Justin Njinmah erzielte das 3:1 (48.), Ansgar Knauff den Endstand (70.).