„Szenen des Horrors“: Videostreamer Jean Pormanove stirbt live

Der Franzose ließ sich regelmäßig gegen Geld live demütigen und misshandeln. Nun starb der Videostreamer vor laufender Kamera im Alter von nur 46 Jahren.

Der französische Streamer Raphaël Graven erreichte unter dem Namen Jean Pormanove Hunderttausende Follower weltweit. Der 46-Jährige brach in der Nacht auf Montag während einer Live-Übertragung vor laufender Kamera zusammen und starb.

Eine Obduktion ergab, dass er nicht durch Fremdeinwirkung, sondern durch medizinische oder toxikologische Ursachen ums Leben kam, teilte die Staatsanwaltschaft in Nizza mit. Die letzten Minuten der Übertragung werden weiter ausgewertet. Ein französisches Regierungsmitglied sagt: „Das Video enthält Szenen des absoluten Horrors.“

Pormanove war für extreme Challenges und selbst gewählte Demütigungen bekannt. Aufnahmen zeigen, wie andere Streamer ihn während eines Rekordversuchs minutenlang würgten oder festhielten. Auch von Zuschauern soll er im Stream verspottet worden sein. Kurz vor seinem Tod schrieb er laut BFMTV an seine Mutter: „Ich habe es satt, ich will weg. Aber sie halten mich fest.“