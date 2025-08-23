- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Erster Sieg für St. Johann
Volders holte gegen Völser SV Punkt nach Rückstand, Streiter war dem Schiri zu laut
Manuel Egger (r./im Zweikampf mit dem Völser Ömer Köken) erzielte den Volderer Ausgleich per Freistoß.
© Axel Springer
Von Michael Pipal
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten