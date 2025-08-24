Lilly und die Kängurus
Die Rettung eines Kängurus
Stell dir vor, dein bester Freund ist ein Känguru. Das klingt für uns in den Bergen geradezu unglaublich, ist aber eine wahre Geschichte, die in der australischen Familienkomödie „Lilly und die Kängurus fällt“ erzählt wird.
Bei TV-Wettermann Chris Masterman läuft es gerade nicht sehr gut und weil das Pech kein Ende findet, strandet nach einem Unfall auch noch im Outback. Durch eine Unachtsamkeit fährt er ein Känguru-Junges an und lernt auf der Suche nach Hilfe das 11-jährige indigene Mädchen Lilly kennen, die sich sofort um das verletzte Tier kümmert. Die beiden schließen Freundschaft, und bei dem Versuch, weitere Känguru-Junge zu retten, beginnt für beide ein aufregendes Abenteuer voller Mut und wilder Natur – und sie entdecken dabei, was es heißt, füreinander einzustehen. Der Film wurde wirklich in Australien gedreht, hauptsächlich in Sydney und im australischen Outback, genauer gesagt in der Stadt Broome in New South Wales. (wa)
