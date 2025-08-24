Kuriose Szenen: Tiroler Friedl wird im TV als Eintracht-Spieler zum Sieg gratuliert
Der Tiroler Werder-Bremen-Kapitän Marco Friedl erlebte nach dem 1:4 gegen Eintracht Frankfurt eine auch für ihn einmalige Geschichte.
Berlin - Eine Spieler-Verwechslung hat bei der Sky-Übertragung des Spiels von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen (4:1) für einen kuriosen Moment gesorgt. Der Tiroler Bremen-Kapitän Marco Friedl trug nach einem Trikottausch mit seinem ehemaligen Kollegen Michael Zetterer ein Frankfurt-Jersey - und wurde von der Moderatorin auf den vermeintlichen Sieg angesprochen.
„Ich bin Werder-Bremen-Spieler", sagte Friedl. „Das ist meine Schuld. Entschuldigung", sagte die Moderatorin, nachdem sie kurz verwirrt geschaut und dann ihren Patzer erkannt hatte. Beide gaben sich die Hand. „Wir fangen noch einmal von vorne an", fügte sie an - und führte anschließend das Interview mit dem Bremer Spieler.
Friedl erklärte anschließend: „Das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte mit der Frau 90 Minuten vor dem Spiel den Talk hier, weil das ja dringend benötigt worden ist oder extrem wichtig ist, dass man jetzt die Medien auch vor dem Spiel und in der Kabine hat.“ Es sei „kurios“ und „schon ein bisschen lächerlich“, dass sie ihn nach dem Spiel dann nicht mehr erkannt habe, sagte Friedl. (dpa)