Kuriose Szenen: Tiroler Friedl wird im TV als Eintracht-Spieler zum Sieg gratuliert

Der Tiroler Werder-Bremen-Kapitän Marco Friedl erlebte nach dem 1:4 gegen Eintracht Frankfurt eine auch für ihn einmalige Geschichte.

Berlin - Eine Spieler-Verwechslung hat bei der Sky-Übertragung des Spiels von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen (4:1) für einen kuriosen Moment gesorgt. Der Tiroler Bremen-Kapitän Marco Friedl trug nach einem Trikottausch mit seinem ehemaligen Kollegen Michael Zetterer ein Frankfurt-Jersey - und wurde von der Moderatorin auf den vermeintlichen Sieg angesprochen.

„Ich bin Werder-Bremen-Spieler", sagte Friedl. „Das ist meine Schuld. Entschuldigung", sagte die Moderatorin, nachdem sie kurz verwirrt geschaut und dann ihren Patzer erkannt hatte. Beide gaben sich die Hand. „Wir fangen noch einmal von vorne an", fügte sie an - und führte anschließend das Interview mit dem Bremer Spieler.