Pammer und Fritz gewinnen die neunte Auflage des Kufsteinerland Radmarathons

Kufstein ‒ Bei idealem Wetterbedingungen stellten sich gestern mehr als 1500 Radsportler der neunten Auflage des Kufsteinerland Radmarathons. Drei Strecken standen zur Wahl, den Sieg auf der Hauptstrecke über 120 Kilometer und 1800 Höhenmeter schnappte sich dabei der Oberösterreicher Rene Pammer. „Es war von Anfang ein sehr schnelles Rennen, wir haben gut gearbeitet in der Gruppe. Ich habe nicht damit gerechnet, aber es ist sich super ausgegangen“, meinte Pammer, der in 3:01:26 Stunden klar vor Jan Kattanek und Christian Oberngruber siegte.