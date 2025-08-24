Die Saison beginnt: Bei erster Osttiroler Vieh-Versteigerung geht es um das Rind

Der Almsommer neigt sich dem Ende zu. Am 2. September 2025 startet in der RGO Arena in Lienz die erste Zuchtvieh-Versteigerung des Herbstes. Interessierte finden ein vielfältiges Angebot vor.

Lienz – Nach einem frühen Beginn des Almsommers und wechselhaften Wetterbedingungen im Juli präsentiert sich das Osttiroler Zuchtvieh in Bestform. Die Versteigerung am 2. September in Lienz bietet eine breite Palette an Rindern: 70 Milch- und Jungkühe, 62 trächtige Fleckvieh-Kühe sowie fünf Pinzgauer-Kalbinnen stehen zum Verkauf.