Am 2. September

Die Saison beginnt: Bei erster Osttiroler Vieh-Versteigerung geht es um das Rind

Kalbin „Golde“ von Philipp Steiner aus Prägraten auf der Wunalm.
© Philipp Steiner

Der Almsommer neigt sich dem Ende zu. Am 2. September 2025 startet in der RGO Arena in Lienz die erste Zuchtvieh-Versteigerung des Herbstes. Interessierte finden ein vielfältiges Angebot vor.

Lienz – Nach einem frühen Beginn des Almsommers und wechselhaften Wetterbedingungen im Juli präsentiert sich das Osttiroler Zuchtvieh in Bestform. Die Versteigerung am 2. September in Lienz bietet eine breite Palette an Rindern: 70 Milch- und Jungkühe, 62 trächtige Fleckvieh-Kühe sowie fünf Pinzgauer-Kalbinnen stehen zum Verkauf.

Die Osttiroler Rinder zeichnen sich durch ihre Weidetauglichkeit und robusten Fundamente aus. Nach zweimaliger Alpung sind sie bestens an die Berglandschaft angepasst. Interessierte können sich vorab auf der Website der RGO (www.rgo.at) über das Angebot informieren. (TT)

Catharina Oblasser

