Großeinsatz der Feuerwehren

Hausbrand in Thaur gelöscht: Hoher Schaden, Ermittlungen angelaufen

Eine dunkle Rauchwolke stieg über Thaur auf.
© ALLAWEIL/Fischler

Nach stundenlangen Löscharbeiten konnte am Sonntagnachmittag „Brand aus“ gegeben werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561