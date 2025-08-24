Gefährliche Challenge am Gardasee: Junger Ire von Auto erfasst

Eine gefährliche Challenge einer Gruppe junger Männer hat in der Nacht auf Sonntag in Gardone Riviera am Gardasee zu einem schweren Unfall geführt. Gegen 2.30 Uhr begannen einige Jugendliche, so zu tun, als würden sie sich vor vorbeifahrende Autos auf der Gardesana-Straße werfen. Während dieser „Mutprobe“ wurde ein 27-jähriger Ire von einem Fahrzeug erfasst, wie lokale Medien berichteten.